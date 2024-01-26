Шмыгаль говорит, что предварительно все государства ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все 27 государств-членов Европейского Союза согласились одобрить четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства в пятницу, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"1 февраля мы ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", – сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Таким образом, премьер ожидает, что в текущем году ЕС сможет предоставить Украине финансовую помощь примерно на уровне 2023 года.

Кроме того, по его словам, администрация президента США Джозефа Байдена намерена предоставить Украине в этом году $11,8 млрд бюджетной поддержки. "Ожидаем положительного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", – подчеркнул Шмыгаль.

Стоит отметить, Венгрия до сих пор официально не заявляла, что изменила свою оппозицию программе поддержки Украины Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года

Между тем накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

А издание Politico в пятницу сообщило, что лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза, если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

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