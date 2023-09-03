Франция хочет запретить одноразовые электронные сигареты
Одноразовые электронные сигареты вскоре будут запрещены во Франции.
Об этом объявила премьер Элизабет Борн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Правительство вскоре представит новый национальный план борьбы с курением, который будет включать запрет на одноразовые электронные сигареты, сказала она в эфире RTL.
"Люди могут сказать нам, что это не никотин. Но это рефлекс, жест, к которому привыкают молодые люди. Именно так они начинают курить, и это нужно остановить", – сказала Элизабет Борн.
В мае бывший министр здравоохранения Франсуа Браун уже открыл двери для неизбежного запрета одноразовых электронных сигарет, который должен стать частью плана борьбы с курением на период 2023-2028 годов.
Со сладкими или фруктовыми вкусами, яркой упаковкой, напоминающей конфеты, и доступной ценой от восьми до 12 евро за 500 затяжек, одноразовые электронные сигареты вызывают беспокойство, поскольку они ориентированы на подростков, в то время как электронные сигареты запрещены для несовершеннолетних во Франции.
Напомним, что во Франции также хотят запретить курение в лесах, чтобы избежать пожаров.
А в Германии хотят запретить курение в автомобилях с детьми.