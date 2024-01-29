Греция обсуждает с США совместное производство фрегатов

Греция ведет переговоры с США о совместном производстве американских фрегатов класса Constellation.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы обсуждаем с США совместное проектирование и совместное производство нового поколения фрегатов Constellation", – сказал Дендиас после встречи со своим кипрским коллегой Василисом Палмасом в Афинах.

Он добавил, что 16 января ВМС Греции получили письмо от ВМС США, в котором в принципе одобряется заинтересованность Греции в совместном производстве семи новых фрегатов на греческих судостроительных верфях.

Если будет достигнута договоренность, Греция могла бы участвовать в этой программе с самого начала, в их проектировании, исходя из потребностей греческого флота.

Дендиас также упомянул об истребителях-невидимках F-35, которые приобретут греческие военно-воздушные силы, отметив, что пока преждевременно обсуждать, сколько они будут стоить.

Перед этим Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдеп одобрил продажу Греции F-35 стоимостью 8,6 миллиарда долларов.

Премьер Греции заявил, что решение США о продаже F-35 произошло в "важный день для нашей национальной обороны и для греческой дипломатии".