Греція обговорює з США спільне виробництво фрегатів

Греція веде переговори з США про спільне виробництво американських фрегатів класу Constellation.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми обговорюємо з США спільне проектування і спільне виробництво нового покоління фрегатів Constellation", – сказав Дендіас після зустрічі зі своїм кіпрським колегою Василісом Палмасом в Афінах.

Він додав, що 16 січня ВМС Греції отримали листа від ВМС США, в якому в принципі схвалюється зацікавленість Греції у спільному виробництві семи нових фрегатів на грецьких суднобудівних верфях.

Якщо буде досягнута домовленість, Греція могла б брати участь у цій програмі з самого початку, в їх проєктуванні, виходячи з потреб грецького флоту.

Дендіас також згадав про винищувачі-невидимки F-35, які придбають грецькі військово-повітряні сили, зазначивши, що поки що передчасно обговорювати, скільки вони коштуватимуть.

Перед цим Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США повідомило, що Держдеп схвалив продаж Греції F-35 вартістю 8,6 мільярда доларів.

Прем’єр Греції заявив, що рішення США щодо продажу F-35 сталось у "важливий день для нашої національної оборони та для грецької дипломатії".