В правительстве Польши приняли требования фермеров, грозивших протестом на границе с Украиной

В Министерстве сельского хозяйства Польши заявили, что готовы выполнить требования фермеров, которые угрожали возобновить протест на границе с Украиной.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра Михал Колодзейчак, комментируя требования фермерской ассоциации "Обманутое село", которая решает, возобновить ли протест на КПП "Медыка" на границе с Украиной.

"Министерство принимает все три требования фермеров и начнет работу над их выполнением", – отметил Колодзейчак.

Среди прочего, фермеры хотят больших субсидий для производителей кукурузы, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

Напомним, фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.

24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.