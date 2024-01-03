В уряді Польщі прийняли вимоги фермерів, які погрожували поновити протест на кордоні з Україною

У Міністерстві сільського господарства Польщі заявили, що готові виконати вимоги фермерів, які погрожували відновити протест на кордоні з Україною.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра Міхал Колодзєйчак, кментуючи вимоги фермерської асоціації "Ошукане село", яка вирішує, чи відновити протест на КПП "Медика" на кордоні з Україною.

"Міністерство приймає усі три вимоги фермерів і почне роботу над їхнім виконанням", – зазначив Колодзєйчак.

Серед іншого, фермери хочуть більших субсидій для виробників кукурудзи, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.

Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

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