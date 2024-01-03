Франция о взрывах в Белгороде: Россия - агрессор, Украина имеет право на самооборону

Министерство иностранных дел Франции прокомментировало обстрел российского города Белгород 30 декабря, который, как заявила Москва, осуществила Украина с использованием "кассетных снарядов" и при "кураторстве" США и Великобритании.

Такое представитель французского МИД комментировал на брифинге в среду, 3 января, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Франции напомнило автору вопроса, что Россия – государство-агрессор, "которое проводит стратегию террора, намеренно нанося удары по важным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право"

Там добавили, что Украина – государство-жертва агрессии, которое действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

"Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины", – подчеркнули в МИД Франции.

После серии взрывов в Белгороде 30 декабря российская сторона сообщила о 25 погибших и более сотни пострадавших.

Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что украинские силы обороны работали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.