Чехия отказалась идти на заседание ООН по требованию России из-за обвинений по Белгороду

Россия инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за обстрела Белгорода, утверждая также, что для него использовали чешские системы вооружения и требуя участия Чехии; Прага отказалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После взрывов в центре Белгорода с жертвами среди гражданского населения 30 декабря первый заместитель пострпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия попросила о срочном заседании Совбеза ООН.

При этом в Минобороны России заявили, что во время обстрела якобы использовались чешские снаряды РСЗО Vampire.

"Мы настаиваем на присутствии Чехии для объяснений, почему боеприпасы этой страны применяются для убийства гражданских в Белгороде", – добавил Полянский.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ назвал утверждения Москвы пропагандой и заявил, что Прага не будет участвовать в заседании.

We refuse to be summoned anywhere by Russia. Czechia will not serve the lie-poisoned propaganda of the aggressor. When Russia wants to discuss the withdrawal of its occupying troops at the Security Council, we will be happy to come. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 30, 2023

"Мы отказываемся, чтобы Россия куда-либо вызывала нас. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Мы будем рады прийти на заседание, когда Россия захочет обсудить в Совбезе отвод своих оккупационных войск", – заявил он.

Позже опубликовали также официальный ответ заместителя чешского постпреда при ООН.

"Чехия выражает сожаление в связи с каждой потерей жизни из-за противоправной и бессмысленной агрессивной войны России, которую она ведет против Украины уже почти два года. Только Россия ответственна за десятки тысяч жертв с обеих сторон", – говорится в нем.

"Россия неоднократно использовала площадку Совбеза ООН для распространения дезинформации и пропаганды о войне. У нас нет причин считать, что сегодняшний брифинг будет как-то отличаться, поэтому Чехия не будет участвовать. Ясная и давняя позиция Чехии – что Россия должна немедленно прекратить эту войну и вывести войска со всей территории Украины. Это единственный путь к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН", – отмечают в письме.

Напомним, 30 декабря в России сообщили о 20 погибших и более сотни пострадавших из-за обстрела города.

Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что украинские силы обороны работали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.