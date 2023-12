Чехия отказалась идти на заседание ООН по требованию России из-за обвинений по Белгороду

Россия инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за обстрела Белгорода, утверждая также, что для него использовали чешские системы вооружения и требуя участия Чехии; Прага отказалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После взрывов в центре Белгорода с жертвами среди гражданского населения 30 декабря первый заместитель пострпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия попросила о срочном заседании Совбеза ООН.

При этом в Минобороны России заявили, что во время обстрела якобы использовались чешские снаряды РСЗО Vampire.

"Мы настаиваем на присутствии Чехии для объяснений, почему боеприпасы этой страны применяются для убийства гражданских в Белгороде", – добавил Полянский.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ назвал утверждения Москвы пропагандой и заявил, что Прага не будет участвовать в заседании.

We refuse to be summoned anywhere by Russia. Czechia will not serve the lie-poisoned propaganda of the aggressor. When Russia wants to discuss the withdrawal of its occupying troops at the Security Council, we will be happy to come.