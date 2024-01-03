Кулеба: В України немає "плану Б" на випадок, якщо Захід перестане допомагати зброєю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна активно працює над гарантуванням подальшої військової підтримки західних країн і не має альтернативи у випадку, якщо вона припиниться.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці CNN Кріштін Аманпур, повідомляє "Європейська правда".

На питання, яким є в України "план Б" для компенсації нестачі зброї, яку вона не може отримати від західних країн, Кулеба сказав: "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А".

"Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек (НАТО. – Ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу", – додав він.

Голова МЗС пояснив, що в разі "теоретичної перемоги" РФ в Україні "інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії", і це вимагатиме від Сполучених Штатів "набагато, набагато вищої ціни".

"Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити роботу", – вважає міністр.

"Тож якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", – підсумував він.

Як відомо, Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги. У Євросоюзі так само тривають дискусії щодо схвалення чотирирічного фонду підтримки Києва на 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, у телефонній розмові у середу топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель і польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський погодились із необхідністю посилення військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет.