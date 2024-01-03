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Боррель и глава МИД Польши согласны, что Украине нужны дальнобойные ракеты

Среда, 3 января 2024, 22:38

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в среду вечером сообщил о телефонном разговоре с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Об этом Боррель написал в Twitter (X), передает "Европейская правда".

Во время разговора дипломаты "разделили все большее беспокойство относительно усиления российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру", сообщил топ-дипломат ЕС.

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", – добавил Боррель.

Стороны также обсудили пути усиления мер против обхода санкций, поскольку "значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию".

Ранее Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января – усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить пусковые площадки и командные центры РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ сказал, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

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Боррель Польша