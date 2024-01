Боррель и глава МИД Польши согласны, что Украине нужны дальнобойные ракеты

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в среду вечером сообщил о телефонном разговоре с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Об этом Боррель написал в Twitter (X), передает "Европейская правда".

Во время разговора дипломаты "разделили все большее беспокойство относительно усиления российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру", сообщил топ-дипломат ЕС.

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", – добавил Боррель.

Good discussion with FM Poland @sikorskiradek. We shared increasing concerns over intensified Russian air attacks against Ukraine civilian infrastructure.



We agreed on the need to enhance our military support to Ukraine, including with long range and anti aircraft missiles.