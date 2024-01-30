Греция планирует увеличить финансовый порог для получения "золотой визы"

Правительство Греции собирается в ближайшее время повысить порог в 250 000 евро для инвестиций в недвижимость с целью получения пятилетнего вида на жительство, известного как "золотая виза".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, правительство рассматривает различные сценарии, но, похоже, остановилось на увеличении минимальной суммы в 250 000 евро до более высокого уровня. Целью такого шага является снижение спроса на "золотые визы", а также попытка сдержать рост цен на недвижимость.

Как заявил на прошлой неделе на конференции, посвященной программе "золотая виза", министр национальной экономики и финансов Костис Хатзидакис, "будут применены меры по ее ограничению, лимиты будут увеличены для осуществления более значительных инвестиций, но будет сделано исключение для объектов недвижимости, котирующихся на бирже, для которых будет применяться более низкий минимальный порог, чтобы направить средства в тот класс недвижимости, который в них особенно нуждается".

По мнению иностранных аналитиков сектора инвестиционной иммиграции, таких как Astons, в Великобритании греческая программа остается одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку она имеет самый низкий порог для иностранных инвесторов – то есть 250 000 евро.

Хотя объекты недвижимости, расположенные в самых привлекательных частях Аттики, теперь исключены из этого уровня, например, в центре Афин и северном и южном пригороде (где порог увеличился вдвое), все еще остаются значительные территории, в которых заинтересованы иностранные инвесторы.

По данным Министерства иммиграционной политики, с января по ноябрь 2023 года количество разрешений, предоставленных инвесторам из Великобритании, выросло на 77,8 % до 370 (с 208), а израильтянам – на 77,6 % до 183 (с 103).

В последние годы Европейская комиссия призывала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления видов на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.

А после начала полномасштабного нападения России на Украину Еврокомиссия снова объявила противоречивую практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность отмены гражданства в обмен на инвестиции – особенно если люди находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну России.

Португалия, Ирландия, Греция и Мальта отменили или ужесточили порядок предоставления видов на жительство иностранным миллионерам, которые инвестируют в недвижимость.