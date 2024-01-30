Греція планує збільшити фінансовий поріг для отримання "золотої візи"

Уряд Греції збирається найближчим часом підвищити поріг в 250 000 євро для інвестицій в нерухомість з метою отримання п'ятирічної посвідки на проживання, відомої як "золота віза".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, уряд розглядає різні сценарії, але, схоже, зупинився на збільшенні мінімальної суми в 250 000 євро до більш високого рівня. Метою такого кроку є зниження попиту на "золоті візи", а також спроба стримати зростання цін на нерухомість.

Як заявив минулого тижня на конференції, присвяченій програмі "золота віза", міністр національної економіки і фінансів Костіс Хатзідакіс, "будуть застосовані заходи з її обмеження, ліміти будуть збільшені для здійснення більш значних інвестицій, але буде зроблено виняток для об'єктів нерухомості, що котируються на біржі, для яких застосовуватиметься нижчий мінімальний поріг, щоб спрямувати кошти в той клас нерухомості, який їх особливо потребує".

На думку іноземних аналітиків сектору інвестиційної імміграції, таких як Astons, у Великій Британії грецька програма залишається однією з найпривабливіших у всій Європі, оскільки вона має найнижчий поріг для іноземних інвесторів – тобто 250 000 євро. Хоча об'єкти нерухомості, розташовані в найпривабливіших частинах Аттики, тепер виключені з цього рівня, наприклад, в центрі Афін і північному та південному передмісті (де поріг збільшився вдвічі), все ще залишаються значні території, до яких вже прямують іноземні інвестори.

За даними Міністерства імміграційної політики, з січня по листопад 2023 року кількість дозволів, наданих інвесторам з Великої Британії, зросла на 77,8 % до 370 (з 208), а ізраїльтянам – на 77,6 % до 183 (з 103).

В останні роки Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.

А після початку повномасштабного нападу Росії на Україну Єврокомісія знову оголосила суперечливу практику незаконною і рекомендувала країнам ЄС розглянути можливість скасування такого громадянства – особливо якщо люди перебувають у санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну Росії.

Португалія, Ірландія, Греція та Мальта скасували або посилили порядок надання посвідок на проживання іноземним мільйонерам, які інвестують у нерухомість.