Франция тоже начинает лоббировать ограничение агроимпорта из Украины – СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон также начал выступать за определенные предохранители по украинскому импорту для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.
Продолжающиеся бурные протесты французских фермеров подталкивают "тяжеловесов" в команде Макрона к тому, чтобы обвинять Брюссель в части проблем аграриев.
Макрон планирует поднять часть этих вопросов на ближайшем саммите ЕС 1 февраля, а именно – относительно "экологических" требований к фермерам и сельскохозяйственного импорта из Украины, как и будущего соглашения о торговле с Латинской Америкой, которое сейчас на завершающем этапе подготовки.
Во время визита в Швецию президент Франции подтвердил, что будет просить "о некоторых очень конкретных вещах" для интересов французских фермеров.
Среди этих мер – исключение из требования ЕС к аграриям оставлять незанятой часть своей земли для поддержания биоразнообразия, а также ограничения для импорта мяса птицы и зерна из Украины. Сторонники таких ограничений, как известно, есть и в нескольких других странах ЕС, в частности в ближайших соседях Украины.
В среду французский министр аграрной политики Марк Фесно имеет встречу по этим вопросам с польским еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном и вице-премьером Бельгии.
Напомним, в среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов.