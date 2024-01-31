Президент Франции Эмманюэль Макрон также начал выступать за определенные предохранители по украинскому импорту для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

Продолжающиеся бурные протесты французских фермеров подталкивают "тяжеловесов" в команде Макрона к тому, чтобы обвинять Брюссель в части проблем аграриев.

Макрон планирует поднять часть этих вопросов на ближайшем саммите ЕС 1 февраля, а именно – относительно "экологических" требований к фермерам и сельскохозяйственного импорта из Украины, как и будущего соглашения о торговле с Латинской Америкой, которое сейчас на завершающем этапе подготовки.

Во время визита в Швецию президент Франции подтвердил, что будет просить "о некоторых очень конкретных вещах" для интересов французских фермеров.

Среди этих мер – исключение из требования ЕС к аграриям оставлять незанятой часть своей земли для поддержания биоразнообразия, а также ограничения для импорта мяса птицы и зерна из Украины. Сторонники таких ограничений, как известно, есть и в нескольких других странах ЕС, в частности в ближайших соседях Украины.

В среду французский министр аграрной политики Марк Фесно имеет встречу по этим вопросам с польским еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном и вице-премьером Бельгии.

Напомним, в среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов.