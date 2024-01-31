Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дальнейшую помощь Украине

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", она сказала в Киеве 31 января во время встречи с журналистами.

По словам Нуланд, "американский народ осознает чудо, которого Украина уже достигла, защищаясь от нынешней зловещей российской агрессии, и восхищается им".

"И они (американцы. – Ред.) также понимают, что произойдет, если вы не сможете и дальше не просто выжить, но и процветать. Поэтому я очень уверена, что это понимание будет отражено в голосовании Конгресса за запрос президента Байдена (о дополнительном финансировании. – Ред.)", – добавила чиновница Госдепа.

Как известно, в Конгрессе США уже несколько месяцев находится запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины. Задержка связана со спором между республиканцами и демократами о том, как нужно сдерживать нелегальную иммиграцию на границе США и Мексики.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс "действовать быстро" для предоставления дополнительной поддержки Украине и предупредила, что бездействие "подарит победу" президенту России Владимиру Путину.