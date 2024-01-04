Туск обещает убеждать перевозчиков не блокировать границу с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет убеждать польских перевозчиков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал wnp.pl со ссылкой на PAP.

"Мое правительство и я лично будем делать все, блокируют они (границу) или нет, чтобы эффективно защищать их интересы – в этой неравной конкуренции с украинскими перевозчиками сегодня", – подчеркнул премьер.

По его словам, блокада, особенно в условиях эскалации бомбардировок и все более интенсивных действий на фронте со стороны России, не облегчит эту задачу и переговоры.

"Я буду более эффективно защищать польских перевозчиков, когда блокады не будет... Наши аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, которая блокирует границу", – отметил Туск.

Он также заверил, что понимает интересы польских перевозчиков и фермеров и напомнил, что блокада со стороны фермеров была приостановлена после визита министра сельского хозяйства.

"Я должен изучить причины, почему... некоторые фермеры решили вернуться к блокаде границы" – сказал Туск, добавив, что хотел бы выяснить, почему "это доверие было таким коротким".

Накануне польские фермеры из организации "Обманутое село" объявили о возобновлении блокады пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

в Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.

Перед этим польский премьер-министр заявлял, что правительство Польши приближается к возможности прекратить блокады дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.