В парламент Канады внесли законопроект об отмене присяги британской короне

В парламент Канады внесли законопроект об отмене многовековой депутатской присяги британскому монарху.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBC News.

Законопроект C-347, который внес депутат от правящей в стране Либеральной партии Рене Арсено, предусматривает, что законодатели будут присягать выполнять свои обязанности "в наилучших интересах Канады, соблюдая ее Конституцию".

По словам представителя министра юстиции Ариф Вирани, правительство "сможет больше сказать об этом личном законопроекте депутата, когда он будет вынесен на обсуждение". Это должно произойти, когда парламент вернется к работе позже в этом месяце.

Премьер-министр Джастин Трюдо неоднократно заявлял, что сейчас не время обсуждать роль монархии в Канаде. Ранее он похвалил короля Чарльза как человека, "глубоко приверженного" канадским ценностям, таким как борьба с изменением климата и стремление к примирению с коренными народами.

Канадские монархисты говорят, что этот законопроект является скрытым республиканизмом – усилиями, направленными на медленное подрывание позиций короны в Канаде без фактического уничтожения монархии конституционным путем.

В то же время канадские республиканцы приветствуют законопроект как необходимый первый шаг к избавлению страны от того, что они считают устаревшим институтом.

Как указывает CBC News, общественное мнение не является однозначно на стороне одного из лагерей, ведь опросы показывают, что страна разделилась пополам относительно того, пришло ли время разорвать связи с короной.

Есть также сомнения по поводу того, можно ли отказаться от присяги британскому монарху только законодательным путем. В частности, существует раздел Конституции, который предоставляет парламенту Канады власть над самим собой, но Верховный суд постановил, что эта власть имеет определенные пределы.

Ранее сообщалось, что 83-летняя Маргрете II сохранит титул королевы Дании после отречения от престола 14 января, о котором она неожиданно объявила накануне Нового года.

Напомним, Маргрете II в новогоднем обращении 31 декабря 2023 года неожиданно объявила об отречении от престола. Это произойдет ровно через 52 года ее владычества.