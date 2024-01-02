Королева Данії збереже титул після зречення від престолу

83-річна Данії Маргрете ІІ збереже титул королеви після зречення від престолу 14 січня, про яке вона несподівано оголосила напередодні Нового року.

Відповідне роз’яснення у вівторок, 2 січня, опублікував королівський двір Данії, пише "Європейська правда".

Після сходження на престол кронпринц Фредерік буде мати титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, кронпринцеса Мері, відповідно, буде Його Високістю королевою Мері.

Син королівського подружжя Данії принц Крістіан після 14 січня стане кронпринцем – прямим спадкоємцем престолу.

"Після зміни престолу Її Величність королева залишатиметься Її Величністю і носитиме титул Її Величність королева Маргрете", – йдеться в повідомленні данського королівського двору.

Нагадаємо, Маргрете ІІ у новорічному зверненні 31 грудня 2023 року несподівано оголосила про зречення від престолу. Це станеться рівно через 52 роки її владарювання.

Своїм відходом Маргрете пориває з традицією довічного перебування на троні, якої королівський дім Данії дотримувався протягом багатьох поколінь.

Нагадаємо, під час візиту до Данії у серпні президент Володимир Зеленський зустрічався і з королевою Маргрете.

У червні стало відомо, що 83-річна данська королева Маргрете ІІ за порадою лікарів вирішила відмовитись від куріння, яке вона почала у 17-річному віці.