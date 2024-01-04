В Польше заявили, что эмбарго на украинские продукты будет бессрочным

В правительстве Польши заявили, что эмбарго на экспорт украинских продуктов будет действовать бессрочно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, которого цитирует пресс-служба польского ведомства.

"Границы не будут открыты, эмбарго на украинские продукты является бессрочным – до его отмены", – отметил министр.

По его словам, переговоры с фермерами-митингующими важны для выработки лучших решений, "однако юридическое закрепление любых требований требует времени".

"Нет оснований считать, что то, что я пообещал, не будет реализовано", — добавил Секерский.

Ранее Секерский заявлял, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Напомним, в четверг польские фермеры из организации "Обманутое село" с 09:00 4 января возобновили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

По словам лидера протестующих Романа Кондрува, они будут пропускать по три грузовика в час, тогда как протест, предварительно, продлится до 3 февраля.

Секерский перед этим приезжал в Медику и уверял, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.