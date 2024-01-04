Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини"

Польские фермеры из организации "Обманутое село" с 09:00 4 января возобновили блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Суспільне".

По словам лидера протестующих Романа Кондрува, они будут пропускать по три грузовика в час, тогда как протест, предварительно, продлится до 3 февраля.

Польские фермеры требуют от правительства субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на прошлогоднем уровне.

Накануне польские фермеры из организации "Обманутое село" объявили о возобновлении блокады пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

"Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест", – пояснил Кондрув.

Ранее в Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.

Напомним, фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.

24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.