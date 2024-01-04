МИД отреагировал на запланированную в Италии выставку о "расцвете" Мариуполя

В Министерстве иностранных дел Украины назвали провокацией запланированное в итальянском городе Модена пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.

Об этом "Европейской правде" заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией – провокация", – отметил он.

По его словам, МИД Украины уже поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет соответствующая реакция", – отметил Николенко.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Модена 20 января планируют провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.

Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося значительным разрушениям во время его оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

В соцсетях и в группах украинцев Италии уже звучат призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.