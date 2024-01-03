Правительство Германии все еще не готово предоставить Украине ракеты Taurus

В правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, которого цитирует Tagesschau.

Он осудил недавние массированные ракетные удары РФ по Украине, но сказал, что в вопросе предоставления дальнобойных ракет "нет никакого нового статуса".

В то же время Хебештрайт подчеркнул, что Германия решительно осуждает действия России.

"Массированные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением и являются абсолютно отвратительными", – сказал представитель немецкого правительства.

После массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала дать Украине ракеты Taurus.

Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В ноябре глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявлял, что ракеты Taurus вряд ли кардинально повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.