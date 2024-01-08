Мишель: Есть много инструментов, чтобы избежать Орбана во главе Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал ситуацию с избранием своего преемника летом, когда он будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Мишель недавно заявил, что уйдет в отставку, если его изберут в Европарламент, чем вызвал серьезное беспокойство, поскольку лидеры ЕС окажутся под серьезным давлением, чтобы договориться о преемнике Мишеля до 1 июля, когда Венгрия должна взять на себя ротационное шестимесячное председательство в Совете.

Согласно правилам ЕС, при отсутствии постоянного президента Евросовета, эта должность переходит к государству-члену, которое председательствует в Совете ЕС на ротационной основе.

Мишель отреагировал на критику своего решения, заявив: "Я хочу четко заявить, что в любом случае, в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято в июле, поэтому Совету будет легко принять решение, предвидя, что в должность вступит мой преемник".

"Есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана, если есть политическая воля", – добавил он.

На выходных президент Евросовета Шарль Мишель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.