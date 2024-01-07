Президент Евросовета досрочно покинет пост

Президент Европейского Совета Шарль Мишель будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью трем бельгийским СМИ.

Выборы в Европарламент состоятся в июне, поэтому если Мишеля выберут, он покинет пост президента Евросовета в середине июля.

"Я решил участвовать в европейских выборах в 2024 году. Если меня выберут, я займу свое место. Европейский Совет может определиться и назвать преемника до конца июня, начала июля", – отметил Мишель.

По его словам, избирательная кампания не должна повлиять на его текущее пребывание в должности.

Мишель отметил, что 2024 год является очень важным годом выборов не только в Европе, но и во всем мире.

"Прежде всего, европейский проект находится на распутье, и есть необходимость укрепить легитимность европейской демократии. Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта и баллотируюсь, чтобы продолжать служить ему", – подчеркнул он.

Бывший премьер-министр Бельгии Мишель будет баллотироваться от своей правоцентристской партии "Реформаторское движение".

Европейский совет он возглавляет с конца 2019 года. Мишель мог оставаться в должности до конца ноября.

Ранее Мишель в ответ на массированный российский ракетный удар по Украине заявил, что действия РФ свидетельствуют о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Перед этим он анонсировал внеочередной саммит, посвященный вопросу среднесрочной программы помощи Украине на 50 млрд евро, который состоится 1 февраля.