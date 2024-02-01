ЕС преодолел сопротивление Венгрии и согласовал 50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что решение было принято всеми 27 странами-членами ЕС - то есть включая Венгрию.

"Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону", – подчеркнул Мишель.

Соглашение было достигнуто после того, как небольшая группа лидеров ЕС убедила Орбана отменить свое вето на пакет финансирования.

Во время завтрака Орбан встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и руководителями институций ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем.

Официально пока неизвестны детали согласованного в ЕС решения. По неофициальным данным журналистов, через два года будет пересмотр финпомощи для Украины, однако Венгрия не будет иметь права вето.

Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс должен был бы заключаться в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это значило бы возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

Перед саммитом лидеры ЕС выражали уверенность, что компромисс по разблокированию финансирования для Украины в объеме 50 млрд евро будет достигнут между 27 странами ЕС.