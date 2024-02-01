Премьер Бельгии уверен, что все страны ЕС согласуют 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, который сейчас председательствует в Совете ЕС, уверен в достижении компромисса по разблокированию финансирования для Украины в объеме 50 млрд евро между 27 странами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам перед началом специального саммита в Брюсселе.

Де Кроо отметил важность принятия решения о финансировании для Украины для приобретения необходимого военного оборудования и финансирования социальных выплат.

"Поэтому очень важно, чтобы мы пришли к согласию между 27 странами ЕС. На прошлой встрече была договоренность между 26 странами, и эта договоренность все еще существует. Мы можем продолжать и дальше, и я уверен, что мы можем достичь компромисса с 27 странами", – сказал бельгийский премьер.

Хотя лидерам Евросоюза удалось обойти оппозицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС с Киевом, 15 декабря Орбан наложил вето на выделение Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи, что поставило под сомнение способность Европы оказывать постоянную поддержку.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.