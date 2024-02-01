Нидерланды передали Украине 45 млн кг соли для посыпки дорог

За последние месяцы Нидерланды отправили в Украину 45 миллионов килограммов дорожной соли для посыпки дорог, чтобы уменьшить их скользкость в зимнюю погоду.

Об этом 1 февраля сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Марк Харберс, сообщает "Европейская правда".

Как пояснил Харберс, в Украине зимой часто бывают морозы, "и дороги заносит снегом, что еще больше затрудняет людям возможность добраться из пункта А в пункт Б".

"Нидерланды считают важным поддержать Украину там, где это возможно. Дорожная соль, возможно, не первое, о чем вы думаете, но она очень важна для того, чтобы дороги были проходимыми. Хорошо, что мы помогаем Украине дополнительным количеством дорожной соли", – сказал он.

Для передачи дорожной соли Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов совместно с Министерством иностранных дел выделило около 2,5 миллиона евро. Эти средства также покрыли расходы на транспортировку.

Отмечается, что соль доставили в Украину на пяти кораблях за последние несколько месяцев.

Ранее на этой неделе глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о выделении 122 миллионов евро на военную помощь Украине.