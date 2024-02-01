Нідерланди передали Україні 45 млн кг солі для посипання доріг

За останні місяці Нідерланди відправили в Україну 45 мільйонів кілограмів дорожньої солі для посипання доріг, аби зменшити їхню слизькість у зимову погоду.

Про це 1 лютого сповістив міністр інфраструктури й водного господарства Нідерландів Марк Харберс, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив Харберс, в Україні взимку часто бувають морози, "і дороги заносить снігом, що ще більше ускладнює людям можливість дістатися з пункту А в пункт Б".

"Нідерланди вважають важливим підтримати Україну там, де це можливо. Дорожня сіль, можливо, не перше, про що ви думаєте, але вона дуже важлива для того, щоб дороги були прохідними. Добре, що ми допомагаємо Україні додатковою кількістю дорожньої солі", – сказав він.

Для передання дорожньої солі Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів спільно з Міністерством закордонних справ виділило близько 2,5 мільйона євро. Ці кошти також покрили витрати на транспортування.

Зазначається, що сіль доправили в Україну на п’яти кораблях за останні кілька місяців.

Раніше цього тижня очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про виділення 122 мільйонів євро на військову допомогу Україні.