Генштаб Эстонии: Выборы Путина в РФ повлияют на войну в Украине

Президентские выборы в РФ, которые запланированы на март, будут иметь влияние на ситуацию на поле боя в Украине, прогнозирует эстонский Генштаб.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла, которого цитирует ERR.

"Предстоящие президентские выборы в России повлияют на усилия обеих сторон. Россия по-прежнему пытается добиться тактической победы, пусть даже незначительной, но заметной", – сказал полковник Кундла.

В свою очередь Украина продвигает свои военные действия все дальше на внутреннюю территорию России, поражая важные цели, добавил он.

По словам Кундла, оперативно-тактические задачи России остаются невыполненными, оборона Украины держится, а украинцы продолжают операции на российской территории.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели российские войска совершат рейды на украинскую территорию в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей, чтобы связать там российские подразделения и вынудить украинские силы к переброске дополнительных войск с Купянского направления.

В то же время донецкое направление остается основным плацдармом для российских войск. Более активные боевые действия ведутся в районах Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Кундла рассказал, что на Авдеевском направлении российские войска продвинулись вперед, но украинские пути снабжения пока не перерезаны: "Ситуация с точки зрения Украины достаточно критическая, но борьба продолжается".

На Запорожском и Херсонском направлениях интенсивность действий российских вооруженных сил значительно сдержаннее, России не удалось добиться какого-либо успеха. Также держатся украинские плацдармы на левобережье Херсонской области.

"В целом инициатива на фронте по-прежнему находится в руках российских вооруженных сил. Больших успехов они не достигли, но были небольшие сдвиги. Ситуация в Авдеевке относительно критическая, но оборона Украины держится", – сказал Кундла.

По его мнению, замена главнокомандующего Вооруженных сил Украины не принесет никаких изменений на фронте в ближайшее время.

Ранее разведка Великобритании оценивает, что последний удар сил Украины по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации.