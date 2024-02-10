Генштаб Естонії: Вибори Путіна в РФ вплинуть на війну в Україні

Президентські вибори в РФ, які заплановані на березень, матимуть вплив на ситуацію на полі боя в Україні, прогнозує естонський Генштаб.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла, якого цитує ERR.

"Майбутні президентські вибори в Росії вплинуть на зусилля обох сторін. Росія, як і раніше, намагається домогтися тактичної перемоги, нехай навіть незначної, але помітної", – сказав полковник Кундла.

Своєю чергою Україна просуває свої військові дії все далі на внутрішню територію Росії, вражаючи важливі цілі, додав він.

За словами Кундла, оперативно-тактичні завдання Росії залишаються невиконаними, оборона України тримається, а українці продовжують операції на російській території.

Він прогнозує, що найближчими тижнями російські війська здійснять рейди на українську територію в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей, щоб зв'язати там російські підрозділи і змусити українські сили до перекидання додаткових військ з Куп'янського напрямку.

Водночас донецький напрямок залишається основним плацдармом для російських військ. Більш активні бойові дії ведуться в районах Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Кундла розповів, що на Авдіївському напрямку російські війська просунулися вперед, але українські шляхи постачання поки що не перерізані: "Ситуація з погляду України досить критична, але боротьба триває".

На Запорізькому та Херсонському напрямках інтенсивність дій російських збройних сил значно стриманіша, Росії не вдалося домогтися будь-якого успіху. Також тримаються українські плацдарми на лівобережжі Херсонської області.

"Загалом ініціатива на фронті, як і раніше, перебуває в руках російських збройних сил. Великих успіхів вони не досягли, але були невеликі зрушення. Ситуація в Авдіївці відносно критична, але оборона України тримається", – сказав Кундла.

На його думку, заміна головнокомандувача Збройних сил України не принесе жодних змін на фронті найближчим часом.

Раніше розвідка Великої Британії зазначила, що останній удар сил України по аеродрому Бельбек в окупованому Криму ще більше підірвав потенціал російської авіації.