В Реестре ущерба рассказали, как собираются получить деньги от РФ для выплаты компенсаций
Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.
Об этом Ключковский рассказал в интервью "Европейской правде".
По словам Ключковского, все прекрасно понимают, что сейчас Россия не даст согласия на выплату каких-либо репараций.
"Мы далеки от иллюзий – поэтому изначально работаем по "плану Б" – и смотрим на около $300 млрд российских суверенных средств, замороженных в разных странах по всему миру", – рассказал Ключковский.
По его словам, "план Б" заключается в том, чтобы найти правовые и политические основания для использования этих средств, и на это могут уйти годы.
"Но в конце концов наша цель – заставить Россию добровольно участвовать в этом процессе. Россия не может жить в изоляции вечно. И в какой-то момент – через 2 года, через 5, через 20 или через 50 лет – Россия захочет снова торговать с миром, инвестировать, делать заимствования на финансовых рынках....
Поэтому не исключено, что Россия поймет, что в ее интересах завершить этот этап и договориться с цивилизованным миром о приемлемом для всех пути того, как она будет погашать этот долг в обмен на нормализацию отношений и свое возвращение к более-менее цивилизованной жизни", – выразил надежду Ключковский.
Относительно использования средств российских олигархов для выплаты компенсаций, Ключковский отметил, что это юридически гораздо сложнее.
"Поэтому, хоть мы это и не исключаем, но основные усилия направлены на российские суверенные активы", – добавил он.
Ключковский также рассказал, когда стоит ожидать начала работы Реестра ущерба, через который украинцы смогут получить компенсации.
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