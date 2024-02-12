Руководитель Реестра ущерба от войны РФ рассказал, когда заработает механизм и будут первые выплаты 

Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, рассказал, когда стоит ожидать начала работы реестра и будущих выплат за ущерб, нанесенный украинцам российской войной.

Об этом Ключковский рассказал в интервью "Европейской правде".

По прогнозу Ключковского, украинцы, украинские компании и украинское государство смогут подавать заявления и доказательства для получения выплат за причиненный материальный и нематериальный ущерб уже этой весной.

"Конец марта или начало апреля – это ориентировочное время, когда рассчитываем быть готовыми начать прием заявлений", – сказал Ключковский.

Он отметил, что реестр как международная организация был создан всего семь месяцев назад и то, что сейчас уже выходят на его запуск – "это третья космическая скорость".

Ключковский отметил, что все заявления нужно будет подавать исключительно в цифровом формате. Затем эти заявления будут ожидать рассмотрения по существу, которое должна осуществлять Компенсационная комиссия – новая, еще не созданная организация, которая будет назначать компенсации, которые должна будет заплатить Россия.

Что касается сроков, когда можно реально ожидать компенсации, Ключковский не считает, что это будет возможным в этом году

"Нам повезет, если это будет в следующем году. Это был бы очень большой успех. В этом процессе пока очень много неизвестных", – пояснил он, добавив, что Украина является первопроходцем в таком создании компенсационного механизма, поэтому давать прогнозы было бы безответственно.

"Но я знаю, что за неполных два года мы прошли невероятный путь от идеи, в которую сначала никто не верил... до нынешнего состояния.

Мы получили решение Генассамблеи ООН; через шесть месяцев – решение о создании реестра; а теперь приближаемся к началу работы реестра. И это – чрезвычайно быстро", – сказал Ключковский.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне исполнительным директором Реестра убытков был Маркиян Ключковский.

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