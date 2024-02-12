Сикорский: "Кровавому диктатору" Путину нельзя позволить выиграть войну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил необходимость западных союзников выполнить свои обязательства перед Украиной, чтобы не позволить России победы в полномасштабной войне.

Слова Сикорского по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – 12 февраля цитирует радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Глава польского МИД подчеркнул, что российскому президенту Владимиру Путину "нельзя позволить выиграть эту войну".

"Мы должны выполнить наши обязательства перед Украиной, как из Будапештской декларации, так и из последних, по боеприпасам, по финансовой поддержке – это уже происходит, – чтобы Украина могла стать европейской, демократической, реформаторской страной в будущем", – подчеркнул он.

Сикорский также призвал противодействовать попыткам РФ вмешаться в выборы в западных странах.

"Кровавый диктатор в Москве знает, что он увеличивает свои шансы на успех, если он отделяет Украину от остальной Европы, если он разваливает Европейский Союз, если он отделяет Европу от Соединенных Штатов. Ему это не удастся, и Веймарский треугольник будет очень эффективным инструментом, чтобы этого не допустить", – выразил надежду глава польской дипломатии.

На прошлой неделе глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала к усилению военной помощи Украине "без ограничений" в контексте полномасштабного вторжения России.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет помогать Украине на фоне российской агрессии, но не может согласиться, чтобы при этом "несколько тысяч человек" наживались за счет польских аграриев.