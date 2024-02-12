Сікорський: "Кривавому диктатору" Путіну не можна дозволити виграти війну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на необхідності західних союзників виконати свої зобов’язання перед Україною, аби не дозволити Росії перемоги в повномасштабній війні.

Слова Сікорського за підсумками зустрічі голів МЗС Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції – 12 лютого цитує радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Голова польського МЗС наголосив, що російському президенту Владіміру Путіну "не можна дозволити виграти цю війну".

"Ми повинні виконати наші зобов'язання перед Україною, як з Будапештської декларації, так і з останніх, щодо боєприпасів, щодо фінансової підтримки – це вже відбувається, – щоб Україна могла стати європейською, демократичною, реформаторською країною в майбутньому", – підкреслив він.

Сікорський також закликав протидіяти намаганням РФ втрутитись у вибори в західних країнах.

"Кривавий диктатор у Москві знає, що він збільшує свої шанси на успіх, якщо він відокремлює Україну від решти Європи, якщо він розвалює Європейський Союз, якщо він відокремлює Європу від Сполучених Штатів. Йому це не вдасться, і Веймарський трикутник буде дуже ефективним інструментом, щоб цього не допустити", – висловив сподівання глава польської дипломатії.

Минулого тижня очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала до посилення військової допомоги України "без обмежень" у контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитись, щоб при цьому "кілька тисяч людей" наживалися за рахунок польських аграріїв.