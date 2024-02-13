В США начались слушания по делу о хранении Трампом тайных документов на его вилле
В понедельник в США начались закрытые слушания в рамках дела о хранении экс-президентом Дональдом Трампом части документов с грифом "секретно" у себя дома на вилле в Мар-а-Лаго.
Об этом сообщает NBC, пишет "Европейская правда".
На слушаниях, которые начались 12 февраля, будут оценивать уровень доступа к доказательствам по делу.
Утром судья окружного суда во Флориде Эйлин Кэннон встречалась с командой адвокатов Трампа, а во второй половине дня – с прокурорами.
В команде Трампа подтвердили, что экс-президент присутствовал на заседании лично.
Спецпрокурор Джек Смит, который отвечает за обвинения Трампа по делу о хранении секретных документов, на прошлой неделе попросил судью пересмотреть ордер на раскрытие материалов, с аргументом, что это создает риски для более двух десятков свидетелей.
Команда обвинения пытается заблокировать запросы адвокатов Трампа на получение неотредактированных документов и утверждает, что судья ошибочно применила правовые нормы, когда распорядилась раскрыть материалы.
Утром во вторник судья Кэннон проведет закрытое слушание с представителями команды обвинения и адвокатами Трампа, экс-президенту не нужно присутствовать.
Судебное разбирательство по существу дела должно начаться в мае, но даты еще могут перенести.
Как известно, дело о хранении дома секретных документов – одно из серии обвинений против 45-го президента США.
По информации СМИ, в последние дни президентства Трампа якобы потерялся секретный отчет о вмешательстве РФ в выборы.