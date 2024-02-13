В США начались слушания по делу о хранении Трампом тайных документов на его вилле

В понедельник в США начались закрытые слушания в рамках дела о хранении экс-президентом Дональдом Трампом части документов с грифом "секретно" у себя дома на вилле в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает NBC, пишет "Европейская правда".

На слушаниях, которые начались 12 февраля, будут оценивать уровень доступа к доказательствам по делу.

Утром судья окружного суда во Флориде Эйлин Кэннон встречалась с командой адвокатов Трампа, а во второй половине дня – с прокурорами.

В команде Трампа подтвердили, что экс-президент присутствовал на заседании лично.

Спецпрокурор Джек Смит, который отвечает за обвинения Трампа по делу о хранении секретных документов, на прошлой неделе попросил судью пересмотреть ордер на раскрытие материалов, с аргументом, что это создает риски для более двух десятков свидетелей.

Команда обвинения пытается заблокировать запросы адвокатов Трампа на получение неотредактированных документов и утверждает, что судья ошибочно применила правовые нормы, когда распорядилась раскрыть материалы.

Утром во вторник судья Кэннон проведет закрытое слушание с представителями команды обвинения и адвокатами Трампа, экс-президенту не нужно присутствовать.

Судебное разбирательство по существу дела должно начаться в мае, но даты еще могут перенести.

Как известно, дело о хранении дома секретных документов – одно из серии обвинений против 45-го президента США.

По информации СМИ, в последние дни президентства Трампа якобы потерялся секретный отчет о вмешательстве РФ в выборы.