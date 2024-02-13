У США почалися слухання у справі щодо зберігання Трампом таємних документів на його віллі

У понеділок в США почалися закриті слухання у межах справи щодо зберігання експрезидентом Дональдом Трампом частини документів з грифом "таємно" у себе вдома на віллі у Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє NBC, пише "Європейська правда".

На слуханнях, що почалися 12 лютого, оцінюватимуть рівень доступу до доказів у справі.

Вранці суддя окружного суду у Флориді Ейлін Кеннон зустрічалася з командою адвокатів Трампа, а в другій половині дня – з прокурорами.

У команді Трампа підтвердили, що експрезидент був присутній на засіданні особисто.

Спецпрокурор Джек Сміт, який відповідає за звинувачення Трампа у справі щодо зберігання таємних документів, минулого тижня попросив суддю переглянути ордер на розкриття матеріалів, з аргументом, що це створює ризики для понад двох десятків свідків.

Команда звинувачення намагається заблокувати запити адвокатів Трампа на отримання невідредагованих документів і стверджує, що суддя помилково застосувала правові норми, коли розпорядилась розкрити матеріали.

Вранці у вівторок суддя Кеннон проведе закрите слухання з представниками команди звинувачення і адвокатами Трампа, експрезиденту не потрібно бути присутнім.

Судовий розгляд по суті справи має початися у травні, але дати ще можуть перенести.

Як відомо, справа про зберігання вдома таємних документів – одне із серії звинувачень проти 45-го президента США.

За інформацією ЗМІ, в останні дні президентства Трампа нібито загубився секретний звіт про втручання РФ у вибори