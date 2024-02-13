Большинство немцев поддерживают увеличение оборонных расходов до 2% ВВП

Большинство немцев поддерживают увеличение оборонных расходов Германии и усиление Бундесвера, как анонсировала правящая коалиция.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного PwC, в рамках большего опроса для Munich Security Index.

Укрепление обороноспособности Германии поддерживают 68% опрошенных. В то же время 63% считают, что анонсированные канцлером Шольцем изменения еще в 2022 году пока не ощутимы в Бундесвере.

57% поддерживают инвестирование в оборону 2% ВВП страны или больше, тогда как 31% считают, что это было бы неправильно.

В нынешнем Munich Security Index первые места в перечне угроз, которые больше всего беспокоят немцев, заняли массовая миграция и исламистский терроризм, потеснив российскую угрозу.

Однако Вольфганг Зинк, работавший над немецкой частью исследования, считает, что результаты опроса все равно подтверждают, что граждане очень обеспокоены и хотят больших усилий для укрепления обороноспособности.