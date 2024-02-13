Більшість німців підтримують збільшення оборонних видатків до 2% ВВП

Більшість німців підтримують збільшення оборонних видатків Німеччини і посилення Бундесверу, як анонсувала керівна коаліція.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного PwC, у рамках більшого опитування для Munich Security Index.

Зміцнення обороноздатності Німеччини підтримують 68% опитаних. Водночас 63% вважають, що анонсовані канцлером Шольцом зміни ще у 2022 році поки не відчутні у Бундесвері.

57% підтримують інвестування в оборону 2% ВВП країни або більше, тоді як 31% вважать, що це було б неправильно.

У цьогорічному Munich Security Index перші місця у переліку загроз, які найбільше турбують німців, посіли масова міграція та ісламістський тероризм, потіснивши російську загрозу.

Проте Вольфганг Зінк, який працював над німецькою частиною дослідження, вважає, що результати опитування все одно підтверджують, що громадяни все одно дуже стурбовані і хочуть більших зусиль для зміцнення обороноздатності.