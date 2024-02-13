Российские хакеры пытались взломать системы Вооруженных сил Литвы

Российские хакеры в начале февраля пытались зайти в электронные системы литовской армии, эту попытку заметили и остановили.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

3 февраля в сети начали распространять информацию, якобы российские хакеры группы Just Evil получили доступ к системам армии США и системы ILIAS литовской армии.

В Вооруженных силах Литвы подтвердили, что в этот день зафиксировали подозрительный вход в одну из учетных записей дистанционной системы обучения.

После того отключили три сервера, на которых размещается система ILIAS.

"Национальный центр кибербезопасности Литвы в тесном сотрудничестве с армией начал расследование, инцидент в настоящее время считают событием среднего уровня угрозы", – отметили в Вооруженных силах.

Из того, что известно на данный момент, утечки данных не произошло, но окончательные выводы можно будет сделать после завершения расследования. Система ILIAS пока остается отключенной от внешней сети и там проводятся обновления.

Напомним, США в начале февраля заявили о срыве хакерской операции Китая против американской критической инфраструктуры.

В конце 2023 года в ЕС предварительно согласовали создание "европейского киберщита" – механизма усиленного реагирования на киберинциденты и киберсотрудничества в ЕС.