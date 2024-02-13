Російські хакери намагалися вломитися у системи Збройних сил Литви

Російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

3 лютого у мережі почали поширювати інформацію, нібито російські хакери групи Just Evil отримали доступ до систем армії США і системи ILIAS литовської армії.

У Збройних силах Литви підтвердили, що у цей день зафіксували підозрілий вхід в один з облікових записів дистанційної системи навчання.

Після того відключили три сервери, на яких розміщується система ILIAS.

"Національний центр кібербезпеки Литви у тісній співпраці з армією почав розслідування, інцидент на цей час вважають подією середнього рівня загрози", – зазначили у Збройних силах.

З того, що відомо на цей час, витоку даних не сталося, але остаточні висновки можна буде зробити після завершення розслідування. Система ILIAS поки залишається від’єднаною від зовнішньої мережі і там проводяться оновлення.

Нагадаємо, США на початку лютого заявили про зрив хакерської операції Китаю проти американської критичної інфраструктури.

Наприкінці 2023 року у ЄС попередньо погодили створення "європейського кіберщита" – механізму посиленого реагування на кіберінциденти й кіберспівпраці у ЄС.