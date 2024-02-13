Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Альянсе "очень заинтересованы" завершить избрание нового генерального секретаря в первом квартале этого календарного года.

Об этом Смит сказала во вторник во время онлайн-брифинга журналистам, ее цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Смит отвечала на вопрос о том, будет ли избран новый генсек до саммита Альянса в Вашингтоне и имеет ли шансы быть избранным нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Я думаю, что союзники очень заинтересованы завершить этот процесс избрания, вероятно, в первом квартале этого календарного года, насколько это возможно", – сказала Смит.

"Что касается того, кто будет избран, то, конечно, мне нечего сказать по этому поводу. Думаю, это ни для кого не секрет, что мы слышали от самого Рютте – он проявил заинтересованность, так что это – один человек, на которого смотрит Альянс. Но это длительный процесс, который, как я ожидаю, завершится в ближайшие месяцы", – рассказала посол.

В то же время Смит поблагодарила Йенса Столтенберга, который занимает должность генерального секретаря НАТО 10 лет.

"Он завершает десятилетие службы здесь, внутри Альянса, за что мы очень благодарны. Он решил, что уйдет с должности генерального секретаря ближе к осени 2024 года", – напомнила она.

Ранее СМИ сообщали, что Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.