У НАТО "дуже зацікавлені" завершити обрання нового генсека у першому кварталі року - посол США

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що в Альянсі "дуже зацікавлені" завершити обрання нового генерального секретаря у першому кварталі цього календарного року.

Про це Сміт сказала у вівторок під час онлайн-брифінгу журналістам, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Сміт відповідала на питання про те, чи буде обрано нового генсека до саміту Альянсу у Вашингтоні і чи має шанси бути обраним нинішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Я думаю, що союзники дуже зацікавлені завершити цей процес обрання, ймовірно, у першому кварталі цього календарного року, наскільки це можливо", – сказала Сміт.

"Що стосується того, кого буде обрано, то, звісно, мені нема чого сказати з цього приводу. Думаю, це ні для кого не секрет, що ми чули від самого Рютте – він виявив зацікавленість, тож це – одна людина, на яку дивиться Альянс. Але це тривалий процес, який, як я очікую, завершиться найближчими місяцями", – розповіла посол.

Водночас Сміт подякувала Єнсу Столтенбергу, який обіймає посаду генерального секретаря НАТО 10 років.

"Він завершує десятиліття служби тут, усередині Альянсу, за що ми дуже вдячні. Він вирішив, що піде з посади генерального секретаря ближче до осені 2024 року", – нагадала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.