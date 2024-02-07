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Зеленский попросил Борреля о боеприпасах, беспилотниках и системах ПВО

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Среда, 7 февраля 2024, 18:24

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем попросил Евросоюз предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны. 

О встрече Боррель рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Имею честь снова быть принятым президентом Зеленским. Он попросил предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны", – рассказал Боррель. 

Он сказал, что его главным приоритетом является мобилизация дополнительной военной техники ЕС.

"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", – отметил Боррель.

Боррель находится с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов. 

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В среду Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Боррель рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

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