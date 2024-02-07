Зеленский попросил Борреля о боеприпасах, беспилотниках и системах ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем попросил Евросоюз предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны.

О встрече Боррель рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Имею честь снова быть принятым президентом Зеленским. Он попросил предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны", – рассказал Боррель.

Он сказал, что его главным приоритетом является мобилизация дополнительной военной техники ЕС.

"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", – отметил Боррель.

Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa.



He asked for additional ammunition, drones and air defence systems.



Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.



We must do more and we must do it faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024

Боррель находится с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов.

В среду Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Боррель рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.