Зеленский попросил Борреля о боеприпасах, беспилотниках и системах ПВО
Среда, 7 февраля 2024, 18:24
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем попросил Евросоюз предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны.
О встрече Боррель рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
"Имею честь снова быть принятым президентом Зеленским. Он попросил предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны", – рассказал Боррель.
Он сказал, что его главным приоритетом является мобилизация дополнительной военной техники ЕС.
"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", – отметил Боррель.
Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
He asked for additional ammunition, drones and air defence systems.
Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.
We must do more and we must do it faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5
Боррель находится с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов.
В среду Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.
Боррель рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.