Вице-спикер Сейма Польши: "аграрный фактор" нужно учитывать в процессе вступления Украины в ЕС

Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский посоветовал "сдержаться в заявлениях" торговому представителю Украины и добавил, что влияние украинского сельского хозяйства нужно будет учесть в подготовке вступления Украины в ЕС.

Как сообщает PolsatNews, пишет "Европейская правда", об этом Згожельский сказал в эфире.

Згожельский раскритиковал реакцию заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торгового представителя Украины Тараса Качки, который сказал, что если на инцидент с зерном со стороны польских органов не будет должной реакции, то не исключено, что инциденты станут более опасными и что что-то подобное начнут делать в Украине в отношении польских товаров.

"Ему лучше стимулироваться с заявлениями, потому что у Украины не было и не будет такого преданного друга как Польша. Господин заместитель министра, не обижайте польских фермеров, потому что это верный путь испортить хорошие отношения", – ответил Згожельский.

"Мы как поляки заверяем в дружественном отношении и в том, что мы на правильной стороне, но также хотим сказать нашим друзьям, которые борются за свою свободу, что процесс вступления в ЕС должен будет также учитывать нашу экономическую ситуацию и аграрную ситуацию", – сказал вице-спикер, добавив, что вступление Украины "не должно привести к банкротству польских фермеров".

Также вице-спикер услышал "бандеровский язык" в реакции мэра Львова Андрея Сдового на рассыпанное протестующими зерно.

Перед этим министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье.

Напомним, новая волна протестов польских фермеров началась из-за их недовольства намерениями ЕС продлить еще на год льготные условия торговли с Украиной, несмотря на предохранители для импорта определенных видов аграрной продукции.

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