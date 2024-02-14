Віцеспікер Сейму Польщі: "аграрний фактор" потрібно враховувати у процесі вступу України до ЄС

Віцеспікер польського Сейму, представник Польської селянської партії Пйотр Зґожельский порадив "стриматися у заявах" торговому представнику України та додав, що вплив українського сільського господарства потрібно буде врахувати у підготовці вступу України у ЄС.

Як повідомляє PolsatNews, пише "Європейська правда", про це Зґожельский сказав в ефірі.

Зґожельский розкритикував реакцію заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торгового представника України Тараса Качки, який сказав, що якщо на інцидент із зерном з боку польських органів не буде належної реакції, то не виключено, що інциденти стануть більш небезпечними та що щось подібне почнуть чинити в Україні щодо польських товарів.

"Йому краще стимуватися із заявами, тому що в України не було і не буде такого відданого друга як Польща. Пане заступнику міністра, не ображайте польських фермерів, бо це вірний шлях зіпсувати хороші відносини", – відповів Зґожельский.

"Ми як поляки засвідчуємо приязнь і те, що ми на правильному боці, але також хочемо сказати нашим друзям, що борються за свою свободу, що процес вступу до ЄС повинен буде також враховувати нашу економічну ситуацію і аграрну ситуацію", – сказав віцеспікер, додавши, що вступ України "не має призвести до банкрутства польських фермерів".

Також віцеспікер почув "бандерівську мову" у реакції мера Львова Андрія Сдового на розсипане протестувальниками зерно.

Перед цим міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю.

Нагадаємо, нова хвиля протестів польських фермерів почалася через їхнє невдоволення намірами ЄС продовжити ще на рік пільгові умови торгівлі з Україною, попри запобіжники для імпорту певних видів аграрної продукції.

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