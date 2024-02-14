Министр обороны Германии выступил за изменение подхода к финансированию Бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Германии лучше закладывать большие средства на оборону в текущие бюджеты, чем увеличивать спецфонд для модернизации Бундесвера.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

После заявлений экс-президента США и вероятного кандидата на нынешних выборах Дональда Трампа о его видении роли США в НАТО в Германии активизировались разговоры о том, не нужно ли увеличить сумму, заложенную в многолетний спецфонд на модернизацию Бундесвера объемом 100 млрд евро.

От представителя крупнейшей оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера прозвучало предложение говорить о 300 млрд евро для спецфонда вместо 100 млрд евро, чтобы армия была действительно боеспособной.

Борис Писториус отметил, что поддержит "любую опцию, которая позволит обеспечить разумное и надлежащее финансирование на оборону", но отметил, что считает спецфонд не лучшим инструментом.

Вместо этого, по его мнению, лучше увеличить расходы на оборону в текущем федеральном бюджете.

"Для нашей безопасности важно, чтобы Бундесвер имел надежное финансирование в долгосрочной перспективе", – добавил он.

По словам министра, спецфонд имеет свои преимущества, но главными его недостатками является то, что деньги "съедает" инфляция, а также то, что из него нельзя финансировать обслуживание техники и обучение, что тоже составляет значительную часть оборонных расходов.

"Например, если мы докупим очень необходимое вооружение – от самоходных гаубиц до ЗРК Patriot – долгосрочные расходы на обслуживание также растут", – отметил он.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что с этого года Германия впервые достигнет расходов на оборону на уровне 2% своего ВВП.

Напомним, на этой неделе в Германии начали строительство нового завода Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов. Часть из них будут отправлять Украине.