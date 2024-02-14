Міністр оборони Німеччини виступив за зміну підходу до фінансування Бундесверу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Німеччині краще закладати більші кошти на оборону у поточні бюджети, аніж збільшувати спецфонд для модернізації Бундесверу.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Після заяв експрезидента США і ймовірного кандидата на цьогорічних виборах Дональда Трампа про його бачення ролі США у НАТО у Німеччині активізувалися розмови про те, чи не потрібно збільшити суму, закладену у багаторічний спецфонд на модернізацію Бундесверу обсягом 100 млрд євро.

Від представника найбільшої опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріха Кізеветтера пролунала пропозиція говорити про 300 млрд євро для спецфонду замість 100 млрд євро, щоб армія була справді боєздатною.

Борис Пісторіус зазначив, що підтримає "будь-яку опцію, що дозволить забезпечити розумне й належне фінансування на оборону", але зазначив, що вважає спецфонд не найкращим інструментом.

Натомість, на його думку, краще збільшити видатки на оборону у поточному федеральному бюджеті.

"Задля нашої безпеки важливо, щоб Бундесвер мав надійне фінансування у довгостроковій перспективі", – додав він.

За словами міністра, спецфонд має свої переваги, але головними його недоліками є те, що гроші "з’їдає" інфляція, а також те, що з нього не можна фінансувати обслуговування техніки і навчання, що теж складає значну частину оборонних витрат.

"Наприклад, якщо ми докупимо дуже необхідне озброєння – від самохідних гаубиць до ЗРК Patriot – довгострокові витрати на обслуговування також зростають", – зазначив він.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що з цього року Німеччина вперше досягне витрат на оборону на рівні 2% свого ВВП.

Нагадаємо, цього тижня у Німеччині почали будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів. Частину з них відправлятимуть Україні.