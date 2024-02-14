Имеющиеся у Молдовы радары не могут выявлять дроны "Шахед" – премьер

Радары, которые имеет на вооружении Молдова, не могут обнаружить беспилотники типа "Шахед".

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.

Так молдовский премьер прокомментировал инцидент с падением "Шахеда" на территории Молдовы у границы с Украиной во время атаки РФ.

Речан отметил, что до 2030 года Молдова должна приобрести систему, способную идентифицировать все виды воздушных опасностей.

"Для того чтобы иметь полное покрытие, как для ракет различных типов, так и для беспилотников, летающих на разных высотах, нам нужно инвестировать несколько миллиардов евро. Это невозможно сделать собственными силами. Мы должны сотрудничать и действовать вместе с нашими друзьями", – сказал он.

Напомним, сбитый беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени, о находке сообщили днем 11 февраля.

Боевая часть дрона содержала около 50 кг взрывчатого вещества, его взорвали.

В Минобороны Молдовы заявили, что военные радары и системы раннего предупреждения не смогли вовремя обнаружить российский дрон, который упал возле границы с Украиной.