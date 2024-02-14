Наявні у Молдови радари не можуть виявляти дрони "Шахед" – прем'єр

Радари, які має на озброєнні Молдова, не можуть виявити безпілотники типу "Шахед".

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

Так молдовський прем’єр прокоментував інцидент із падінням "Шахед" на території Молдови біля кордону з Україною під час атаки РФ.

Речан зазначив, що до 2030 року Молдова повинна придбати систему, здатну ідентифікувати всі види повітряних небезпек.

"Для того, щоб мати повне покриття, як для ракет різних типів, так і для безпілотників, що літають на різних висотах, нам потрібно інвестувати кілька мільярдів євро. Це неможливо зробити власними силами. Ми повинні співпрацювати і діяти разом з нашими друзями", – сказав він.

Нагадаємо, збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені, про знахідку повідомили вдень 11 лютого.

Бойова частина дрона містила близько 50 кг вибухової речовини, його підірвали.

У Міноборони Молдови заявили, що військові радари і системи раннього попередження не змогли вчасно виявити російський дрон, який впав біля кордону з Україною.