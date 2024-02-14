Посол рассказал, какие условия готовит ЕС для выделения 50 млрд евро Украине

Условия выделения 50 млрд евро от ЕС будут касаться обязательств Украины в сфере экономического развития, судебной и административной реформ, а также институциональной стабильности.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Отвечая на вопрос об условиях, которые европейские партнеры готовятся выдвинуть Киеву для получения в течение четырех лет финансовой помощи на сумму 50 млрд евро, Ченцов отметил, что на "сто процентов там не будет никаких неожиданных вещей".

"Я не хочу забегать вперед, потому что план должен быть одобрен, воспринят Европейской комиссией, государствами-членами. Но по многим этим направлениям, о которых идет речь, мы достигли значительного прогресса.

Это и судебная реформа, это и институциональная стабильность, админреформа. То есть это те все вещи, которые у нас сегодня находятся в работе", – сказал дипломат.

Он добавил, что финансовый инструмент ЕС на 50 млрд евро будет связан с планом экономического развития и восстановления.

"То есть государство берет на себя определенные обязательства прежде всего в сфере экономического развития", – отметил Ченцов.

Он также допустил, что Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объем помощи Украине на 50 млрд евро.

Смотрите полное интервью с Всеволодом Ченцовым "Европейской правде".