Посол розповів, які умови готує ЄС для виділення 50 млрд євро Україні

Умови виділення 50 млрд євро від ЄС стосуватимуться зобов’язань України у сфері економічного розвитку, судової та адміністративної реформ, а також інституційної стабільності.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Відповідаючи на запитання стосовно умов, які європейські партнери готуються висунути Києву для отримання протягом 4 років фінансової допомоги на суму 50 млрд євро, Ченцов зазначив, що на "сто відсотків там не буде ніяких несподіваних речей".

"Я не хочу забігати вперед, тому що план має бути схвалений, сприйнятий Європейською комісією, державами-членами. Але по багатьох цих напрямках, про які йдеться, ми досягли значного прогресу.

Це і судова реформа, це і інституційна стабільність, адмінреформа. Тобто це ті всі речі, які у нас сьогодні знаходяться в роботі", – сказав дипломат.

Він додав, що фінансовий інструмент ЄС на 50 млрд євро буде пов’язаний із планом економічного розвитку відновлення.

"Тобто держава бере на себе певні зобов'язання насамперед в сфері економічного розвитку", – зазначив Ченцов.

Він також допустив, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро.

Дивіться повне інтерв’ю з Всеволодом Ченцовим "Європейській правді".